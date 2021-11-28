 

Украинские теннисисты проиграли сборной Норвегии в плей-офф квалификации Кубка Дэвиса

28.11.2021, 0:24, Новости дня
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В играх, которые проходили 26-27 ноября в зале на хардовом покрытии, украинцы проиграли три раза из четырех, и после счета 3:1 в пользу норвежцев пятого поединка не понадобилось.

Игры завершились с такими результатами:

Виктор Дурасович (Норвегия) – Илья Марченко (Украина) 6:3, 6:0;
Каспер Рууд (Норвегия) – Виталий Сачко (Украина) 6:3, 6:2;
Дурасович / Рууд (Норвегия) – Денис Молчанов / Сергей Стаховский (Украина) 6:7, 3:6;
Рууд – Стаховский 4:6, 6:3, 7:6.

В пятом поединке должны были играть Дурасович и Сачко.

“По итогам противостояния сборная Норвегии прошла в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2022 году, а наша команда сыграет в плей-офф за право остаться в Первой Мировой группе”, – пишет “Большой теннис Украины”.

Сборная Украины состояла из Марченко, Стаховского, Сачко, Алексея Крутых и Дениса Молчанова. В рейтинге АТР самую высокую позицию из них занимает Стаховский – 184-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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