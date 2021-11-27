Xiaomi готовится к презентации новой оболочки MIUI 13

Как стало известно из источников в компании Xiaomi, официальная презентация новой программной оболочки MIUI 13 намечена на 12 декабря текущего года.

Однако сегодня со ссылкой на официальные источники в сети появилась новая информация о данной прошивке. В частности, автор публикации утверждает, что MIUI 13 претерпит более радикальные изменения, чем ранее полагали эксперты.

Среди новшеств будет уникальный инструмент, который позволит пользователям быстро и напрямую запускать мобильные игры или просматривать видеоконтент в сети. Появится также команда «Использовать последний объектив». Она станет полезной, например, для тех, кто часто ведет съемку через широкоугольник. Таким пользователям не нужно будет каждый раз делать выбор.