 

Xiaomi готовится к презентации новой оболочки MIUI 13

27.11.2021, 23:52, Новости дня
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Как стало известно из источников в компании Xiaomi, официальная презентация новой программной оболочки MIUI 13 намечена на 12 декабря текущего года.

Однако сегодня со ссылкой на официальные источники в сети появилась новая информация о данной прошивке. В частности, автор публикации утверждает, что MIUI 13 претерпит более радикальные изменения, чем ранее полагали эксперты.

Среди новшеств будет уникальный инструмент, который позволит пользователям быстро и напрямую запускать мобильные игры или просматривать видеоконтент в сети. Появится также команда «Использовать последний объектив». Она станет полезной, например, для тех, кто часто ведет съемку через широкоугольник. Таким пользователям не нужно будет каждый раз делать выбор.



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