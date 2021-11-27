Мнение: Письмо: “В будущем это аукнется”

Многие в письмах упоминают, что ходят к психологам, и ставят это в один ряд с прокачкой ресурсов.

Наверное им кажется, что мой блог – это такая реклама походов к психологам.

Народ, я понятия не имею, к каким вы психологам ходите. Думаю, что большинство психологов занимаются тем, что кормят вам корону. То есть ходить к таким психологам вредно. Куда полезней ни к кому не ходить.

Я пока в процессе подготовки коучей, которых я смогу порекомендовать, но процесс этот нелегкий и небыстрый, подхожу я к нему ответственно.

Давайте я сегодня несколько писем покажу, где для меня очевидно, что психологи работают плохо и приносят вред.

Таких писем очень много, но покажу несколько.

Вот первое.

111lalala111

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Год назад я вышла замуж за мужчину, которого очень любила и люблю.

Муж очень хочет ребёнка, ему 40 лет и у него нет детей. Мне 24 года и, если честно, мне не хочется пока детей.

Когда ещё до брака мы с мужем обсуждали дальнейшую совместную жизнь, я поддерживала его разговоры о том, что было бы здорово в ближайший год-два попробовать завести детей.

(То есть у них был уговор – родить совместного ребенка сразу после свадьбы. Это стремление мужа очень понятно и это было его условием)

Теперь этот год-два почти прошли, у мужа с каждым днём растёт одержимость этой идеей, а у меня страхи.

Я очень боюсь процесса родов.

Мне кажется, на такую боль стоит идти только в случае, если ты уже ооочень хочешь детей, или если ты уже беременна.

(Случайные беременности сейчас бывают реже, чем раньше. А “оооочень” хотят детей обычно те, у кого не получается их родить. Большинство молодых женщин опасаются перемен в жизни, которые принесет с собой ребенок. Однако все психически здоровые женщины постфактум рады этому и любят ребенка)

А я пока смотрю на материнство как на то, что обременит меня на всю оставшуюся жизнь… в моей голове плюсы не перевешивают минусы, и я вообще не вижу смысла осознанно идти на такое усложнение своей жизни.

Муж делает для меня все, обеспечивает, заботится.

Мне кажется, что это нечестно по отношению к нему – тянуть ещё время.

Его аргумент: что в перспективе жизни то, рожу ли я в 24 или в 27 не играет ключевой роли, что у меня есть заботливый муж, и вообще нет никаких аргументов тянуть ещё несколько лет. Зная мои страхи, говорит, что найдёт самых лучших врачей, клинику, а после рождения мне будут помогать няни.

Муж говорит, что у него тикают часики. И он хочет успеть поиграть с сыном футбол, пока у него есть силы.

Я головой понимаю, что он прав.

Но все-равно, когда я остаюсь наедине с собой, чувствую, что будто не созрела для материнства. Нет импульса к этому.

(Никакого такого импульса у людей обычно не бывает. Достаточно сексуальных импульсов и отсутствия противозачаточных средств. У большинства женщин импульсы к материнству появляются после родов или во время беременности, не раньше. Исключение составляют женщины, которых беспокоит вероятность бесплодия. Вот те накручивают себя и их желание стать матерями растет)

Месяц назад я пошла с этим вопросом к психологу. Психолог предложила рассказать все свои страхи, мысли мужу, более твёрдо сказать, что не готова . Также, психолог сказала, что это не тот вопрос, где можно подавить свою волю, так как в будущем это аукнется.

(Психолог однозначно проецировала на автора свои обиды на мужчин. Это очень плохая карма, коллеги, если вы ссорите клиентов с супругами и внушаете им идею сепарации)

Я рассказала все свои страхи, относительно родов, мужу. Трагичным и серьёзным голосом сказала фразу «не готова». Он расстроился. После этого продолжал «на поверхности» вести себя по-джентельменски. Мы посещали все запланированные мероприятия, он продолжал заботиться, учитывать мои пожелания по бытовым вопросам . Но внутри он выставил стену.

За это время его СЗ для меня выросла. Я несколько раз попыталась вывести его на разговор. Когда получилось, он сказал, что его очень расстраивает, что у нас все так получилось. И что он не понимает, как быть дальше.

Потом мы долго говорили. Он ещё раз говорил свои логичные доводы. Я – свои страхи.

В конце я сказала ему, что с ним во всем согласна. Мне очень хотелось, чтобы он убрал свой броню. Сказала, что «я согласна. Какой у нас дальше план?».

Он сказал, что сам чувствует, что я не на 100% готова. И предложил подождать с этой темой пару месяцев. Броню снял. Теперь снова нежный.

(Муж хоть и хочет ребенка, но достаточно уважает себя, автора и будущего малыша, чтобы не навязывать это автору. Возможно он стал думать, что автор тоже ему не подходит, что она может стать плохой, ленивой и холодной матерью. Он размышляет о том, что, может быть, ему нужно найти другую девушку вместо автора. На самом же деле автор могла бы стать хорошей матерью, поскольку в ее страхах видно ответственность. Очень часто мужчины боятся отцовства, а потом становится прекрасными отцами. С женщинами это тоже часто бывает. Это нормальные вещи – опасаться всего нового и радикально меняющего жизнь)

Уважаемая Эволюция, буду безмерно благодарна, если подскажете, где в этом вопросе проходят границы.

Спасибо Вам за блог и за Вашу колоссальную работу.

С уважением,

Т.

(Психолог нарушила несколько важных правил, которые обязан соблюдать психолог, работая с семейными людьми. Кто видит, какие правила? И почему она их нарушила?)