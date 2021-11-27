Для создания модного образа: 10 модных рваных стрижек до плеч, которые подойдут всем

От стрижки зависит не только то, как будут выглядеть волосы в целом, но и то, какой образ под это можно подобрать. Стилисты предлагают идеи модных в этом сезоне стрижек, которые помогут преобразиться и стать намного эффектнее.

Прически на каждый день

Боб с удлиненными боковыми прядями отлично подойдет для обладательниц как густых, так и тонких волос. За счет неровного среза достигается легкая объемность и приподнятость прядей. Это смотрится эффектно и на кудрявых, и на прямых волосах.

Стрижка с челкой помогает не только подчеркнуть особенности образа, но и скрыть слишком высокий лоб. Это отличный выбор для обладательниц круглого лица.

Многослойная стрижка с челкой помогает сохранить пышность прядей и подчеркивает красивые плотные волосы. Ее можно укладывать по-разному, используя для изменения челку, но даже с открытым лбом прическа выглядит современно и довольно стильно.

Красивая длина

Волосы до плеч считаются оптимальной длиной на каждый день, с которой удобно ходить и можно не морочить голову в плане укладки. На слегка волнистых вьющихся волосах отлично смотрится удлиненная многослойная стрижка с челкой. Кстати, челка здесь отлично вписывается в образ и помогает сделать его романтичным и нежным.

Стильный длинный боб с неровным срезом для кудрявых волос просто отлично омолаживает образ и делает его воздушным за счет такой укладки. Кстати, последнюю делать совсем не сложно, достаточно только расправить волосы подушечками пальцев для естественного объема.

Модно и просто

Боб никогда не выйдет из моды, особенно вариант с приподнятым затылком. Такое сочетание в прическе выглядит очень пышно. Подчеркнуть объем можно с помощью локонов, они добавят естественной красоты образу.

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Прическа средней длины с неровным срезом и челкой подойдет для обладательниц тонких прядей. За счет такого среза можно достичь эффекта большей густоты и добавить сюда немного пышности с простой укладкой. Челка помогает скрыть лоб и визуально сузить лицо, она также может быть с неровным многослойным срезом.

Удлиненный боб без челки на вьющихся волосах выглядит максимально сексуально и оригинально. Такой способ укладки подойдет женщинам, желающим выглядеть ярко и экспериментировать с волосами. Отличный способ стрижки на каждый день.

Даже на прямых волосах стрижка длинный боб с прямым срезом даст небольшой объем. Подчеркнуть его можно стайлинговыми средствами для лучшего эффекта и яркости.