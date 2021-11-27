Классическая, два в одном и «мешочек»: стильные сумки, которые можно смело брать с работы на вечеринку

Уже приближается сезон праздников, а этот значит, что нас ждут не только работа и домашние обязанности, но также встречи с родными, друзьями и веселые вечеринки. Чтобы подготовиться к этому, важно правильно подобрать не только одежду, но и найти подходящие аксессуары. Вот некоторые модные и стильные сумки, которые можно брать не только на работу, но и на вечеринки.

Блестящая сумочка

Блестящие вещи выглядят стильно и гламурно. Они помогают придать любому образу роскоши. Блестящая сумочка отлично смотрится с любой одеждой и будет уместна как с офисным костюмом, так и с вечерним платьем.

Осенью и зимой особым трендом являются аксессуары золотистого и серебряного цвета. Это выбор смелых и уверенных в себе женщин.

Если же хочется чего-то более сдержанного, то можно выбрать сумочку классических цветов, дополненную цепями, которые служат элементом декора. Отлично смотрится атласная сумочка с сетью. Однако стоит помнить о том, что она далеко не всегда уместна в офисном дресс-коде.

Леди

Сумочки в стиле леди обязаны своим названием принцессе Уэльской Диане. Очень красиво смотрится этот аксессуар, выпущенный компанией Dior. Сумочка отличается тем, что имеет удобную ручку, именно поэтому ее можно носить в руках.

Благодаря тому что это аксессуар среднего размера, он может стать отличным выбором для офиса и вечеринки, так как можно взять с собой все необходимые предметы. Сумочка очень элегантная и красивая, а также помогает придать образу особую женственность.

Чтобы повысить уровень комфорта, стоит выбрать аксессуар с двойной ручкой, чтобы его можно было носить не только в руках, но и на плече.

Сумка-мешок

Этот аксессуар на протяжении длительного времени остается одним из фаворитов у модных и стильных девушек, которым важен не только комфорт, но и внешний вид изделия.

Сумка-мешок имеет достаточно большие размеры, именно поэтому в ней легко может поместиться не только записная книжка и ручка, но также и косметичка. Это отличный аксессуар, если ваш день продолжается с 7 часов утра и до самого позднего вечера.

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Отличным вариантом станут модели, выполненные в нейтральных тонах. При желании можно легко подобрать более яркие и красочные аксессуары.

Если нравятся более классические тона, то отличным вариантом станет темно-зеленый цвет. Темные оттенки всегда являются хорошим выбором, так как они сочетаются с любым образом и нарядом.

Сумка-хобо

Это отличный вариант для всех модных и стильных девушек. Сейчас сумки-хобо представлены в самом широком разнообразии, поэтому можно легко найти желаемый вариант.

Такой аксессуар помогает сделать создаваемый образ более стильным и элегантным. Такая сумка отлично подойдет для офисного стиля, но с ней также можно пойти на вечеринку. Этот аксессуар имеет идеальный размер, поэтому можно взять с собой все, что потребуется на протяжении дня.

Классика

Если говорить об идеальной сумке, которая подойдет как для работы, так и для вечеринки, то нельзя не упомянуть классику от Chanel. Аксессуар среднего размера с цепочкой вместо ручки является самым выигрышным вариантом. Это самый настоящий фаворит у стилистов и многих знаменитостей.

Такая сумка впечатляет своей красотой и особой изысканностью. Хорошо смотрится аксессуар два в одном.