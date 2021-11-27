 

“Соврали 100 500 раз”. Богдан заявил, что Зеленский на пресс-марафоне говорил неправду, и привел примеры

27.11.2021, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте величайший лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что он верховный главнокомандующий и президент Украины. Однако такое высокое звание не позволяет вам, достопочтенный Владимир Олександрович, врать, потому что то, что вам можно было в “Квартал 95″, не идет верховному главнокомандующему, президенту Украины, которого избрал народ Украины”, – написал он.

Экс-глава ОП привел несколько примеров, на которые “вынужден ответить”.

“Вы соврали, что я приводил к вам [главреда “Цензор.НЕТ”] Юрия Бутусова (его привел к вам покойный [адвокат] Сергей Нижний). Вы соврали, что [экс-генпрокурор] Рябошапка Руслан был адвокатом [бизнесмена Игоря] Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я). Вы соврали, что генерал [Василий] Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана). Кроме этого, вы соврали еще 100 500 раз”, – объяснил Богдан.

Он подчеркнул, что Зеленскому “не следовало этого делать”.

https://www.facebook.com/100001919342118/videos/1534903230217486/

Свой комментарий под постом Богдана оставил Рябошапка.

“При нас президента так не “накрывало”. Не знаю, что и как ему [глава Офиса президента Андрей] Ермак делает, что у него крышу сорвало”, – написал он.

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook
Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем и продолжает получать роялти от деятельности студии.

26 ноября 2021 года Зеленский провел пресс-марафон, который длился более пяти часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Песков объяснил специализацию Миронова в должности помощника президента

18.09 / Милонов назвал студентов «пожирателями кредитов»

26.09 / После боя с Усиком Джошуа возили в больницу – СМИ

28.01 / Росстат оценил динамику доходов россиян в 2020 году

02.05 / Новый робот-пылесос Samsung сможет присматривать за домашними животными

15.10 / Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента

01.01 / Вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов

14.02 / Guardian – учёные считают новое землетрясение в Японии афтершоком катастрофы 2011 года

25.09 / В Рязанской области прошла акция «Большой волонтерский десант»

14.06 / «Английские сосиски против тулузских» — Le Parisien о новых трениях между Лондоном и Брюсселем из-за Северной Ирландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика