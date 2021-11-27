Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Дубае
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Соперницей Снигур, занимающей 183-ю строчку в мировом рейтинге, была Кристина Кучова из Словакии (110-я ракетка мира).
Поединок продолжался 54 минуты и завершился в двух сетах в пользу украинки – 6:3, 6:0.
По пути к финалу Снигур обыграла таких соперниц:
1/16 финала – Ван Синьюй (Китай) 6:0, 6:7, 6:1;
1/8 финала – Юлию Грабгер (Австрия) 6:0, 6:1;
четвертьфинал – Викторию Кужмову (Словакия) 6:3, 6:7, 6:0;
полуфинал – Анастасию Гасанову (Россия) 4:6, 6:1, 6:3.
“Большой теннис Украины” отмечает, что для 19-летней украинской теннисистки победа на турнире в ОАЭ стала крупнейшей в ее карьере в одиночном разряде.
Контекст:
Турнир Al Habtoor Tennis Challenge из серии ITF World Tennis Tour проходит в Дубае с 22-го по 28 ноября на хардовом покрытии. Призовой фонд – $100 тыс.
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