Компания Intel показала на рендерах новые доступные процессоры

В сети появились изображения новых процессоров Intel, которые, по мнению экспертов, должны выйти только в прошлом году. Речь идет о более дешевых процессорах с несколько ограниченной мощностью.

Однако так называемые младшие версии Core i9 и Core i7 вовсе не нужно путать с некими устаревшими чипами. Там будут те же ультрасовременные ядра, что и в дорогих моделях, обещают специалисты.

Пока еще рано говорить о конкретных технических характеристках будущих процессоров, считают специалисты. Пока материалом для обсуждения могут служить только сами изображения, на которых можно прочесть некоторых маркировок. Очевидно, для подробного анализа придется подождать, когда разработчик провеет официальный анонс.