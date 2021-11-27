 

Компания Apple стала лидером по продажам в Китае

27.11.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такого успеха Apple не достигал ни разу за последние шесть лет. По итогам октября оказалось, что смартфоны, выпущенные в этой американской компании, обогнали всех конкурентов по продажам в Китае.

Еще недавно мало кто верил, что такое возможно хотя бы теоретически. Но октябрьская статистика говорит о том, что в КНР смартфоны, изготовленные в Apple, занимают 22% рынка мобильных устройств в Китае.

На втором месте оказался бренд Vivo с результатом 20%, а замыкает тройку OPPO (18%). Как видим, всего три бренда покрывают 60% потребностей китайского рынка мобильных устройств, который считается самым емким в мире. Кстати, продажи «яблочников» выросли на 46% после выхода на рынок iPhone 13. В этом аналитики видят главную причину успеха.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / В РФ добавили к iPhone 12 механические часы

08.09 / Reuters: ЕС может ввести санкции против 31 белорусского чиновника

06.03 / “Укроборонпром” проверит своего топ-менеджера на наличие связей с Россией

19.03 / Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

08.06 / “Умеет шокировать”. Зеленский получил именную футболку сборной по футболу с номером 95

29.04 / В России назвали количество военных, задействованных в “контрольной проверке войск”

05.12 / Оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря

24.09 / Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

12.08 / Появилась информация о выживших при крушении Ми-8 на Камчатке

15.04 / Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика