Компания Apple стала лидером по продажам в Китае

Такого успеха Apple не достигал ни разу за последние шесть лет. По итогам октября оказалось, что смартфоны, выпущенные в этой американской компании, обогнали всех конкурентов по продажам в Китае.

Еще недавно мало кто верил, что такое возможно хотя бы теоретически. Но октябрьская статистика говорит о том, что в КНР смартфоны, изготовленные в Apple, занимают 22% рынка мобильных устройств в Китае.

На втором месте оказался бренд Vivo с результатом 20%, а замыкает тройку OPPO (18%). Как видим, всего три бренда покрывают 60% потребностей китайского рынка мобильных устройств, который считается самым емким в мире. Кстати, продажи «яблочников» выросли на 46% после выхода на рынок iPhone 13. В этом аналитики видят главную причину успеха.