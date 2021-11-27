Мнение: Письмо: “Семейные сценарии”

Вот еще одно письмо, где речь про работу психологом и понятно, что от работы такой все становится только хуже.

polly_c

Здравствуйте, Эволюция!

Меня зовут Полина, мне 37 лет.

Выгляжу объективно сильно моложе своих лет, хороший стиль, образование, отличная работа. Трое детей, с недавнего времени в разводе.

У меня, похоже, проблема с аддикцией. Я прямо залипла на одного парня в интернете.

И хотя я хожу на терапию к очень хорошему психологу, там запрос у меня более глубокий и другой, я работаю с ней насчёт своего развода и своих семейных сценариев.

(“Очень хороший психолог” помогла автору развестись с мужем и теперь обсуждает с ней “семейные сценарии”. О чем речь в “сценариях”, понятно?)

А эта история, которую я хочу понять, она пока меня отвлекает от того нерадостного процесса развода, от того, во что я как бы шагаю сейчас, но с закрытыми глазами: я пытаюсь спланировать свой новый бюджет, нести как-то свои новые обязательства, организовать по-новому свои семейные процессы, навожу порядок в доме, упорно работаю, собираю детей по утрам, укладываю спать вечером, планирую как переведу их в другую школу со следующего года, в общем навожу новый порядок в своём доме и в своей жизни, но делаю всё это как будто на автопилоте. В моем сознании крутятся мысли о безумно далёком от меня человеке. Крутятся постоянно.

(На самом деле автор развелась с мужем из-за этого мужчины. Влюбилась в другого, вообразила себе новую яркую любовь и доломала брак, в котором трое детей. А психолог теперь разбирает с ней “семейные сценарии” и наверняка кормит ей корону, “поднимая самооценку”)

Мы познакомились в феврале, на одном сайте по языковому обмену.

Я находилась в лёгкой апатии, обыкновенной для меня в это время года. А общение с ним закружило меня, как вихрь! Моментально снесло крышу от фантастического какого-то общения, флирта, юмора, интеллекта, сексуальности, открытого в мою сторону интереса, моего ответного желания ему понравиться, но главное – от его импульса в мою сторону, сексуального и романтического.

Это для меня было просто каким-то откровением. Я до того была максимально закрытой, чопорной персоной, глубоко замужней, и притом долгое время (уже несколько лет) живущей в перманентном каком-то дефолте в браке. Тлеющий пожар. Вообще, похоже, забывшей, что я женщина, что очень красивая, стройная, привлекательная, спортивная. Мои интересы на тот момент – политика и история, мировая экономика – серьёзные процессы, до которых нормальным женщинам дела нет. Донна. Даже по фоткам тогдашним видно строгое, даже может и кислое лицо.

(У автора был муж и все было нормально, за исключением того, что она мнила себя очень умной, по факту будучи пустой. Но ей хотелось чувствовать себя “очень красивой женщиной, стройной, привлекательной”. Корона ее голодала и обвиняла в голоде мужа)

А тут я почувствовала себя другой. Живой, очень красивой, вызывающей интерес, заинтересованной. Общение с ним тогда было достаточно регулярным на протяжении четырёх месяцев.

Ему 30 лет, холост, в оценке ОЗ я не уверена, информации мало о нем, я сильно не расспрашивала, но вроде примерно равная. На тот момент стоял на пороге очень серьёзных перемен в своей жизни – смены страны проживания, вообще всего прежнего своего уклада, но эта смена затягивалась из-за ограничений, связанных с эпидемией. Он завис в неопределенной ситуации на какое-то время, и переезд отодвигался. И тогда он просто перестал писать.

Но пока он писал и звонил, в апреле я дозрела до того что я должна развестись. Для себя самой. Я на тот момент уже чётко видела все к тому причины. С ним я эту тему не обсуждала, просто рассказала ему однажды о своём решении. Сомневалась, конечно, говорить или нет, чтобы не принял на свой счёт, но поделилась. Написала что летом, на свой день рождения решила сделать себе такой подарок. Вообще свою семейную жизнь я в основном держала при себе, да и он вопросов почти не задавал.

(Понятно, почему автор почувствовала себя такой красивой с онлайн-кавалером и решила избавиться от отца троих детей, который не давал ей почувствовать себя Женщиной?)

Общались мы на лёгкие отвлеченные темы, флиртовали, шутили. С какой-то вполне стабильной периодичностью переписывались и созванивались, но в паузах между общением я тогда осознавала, как сильно это общение на меня влияет, стала интересоваться отношениями, чем вообще не интересовалась раньше. Осознания приходили ко мне толпой. Я как будто бы заглянула в себя. В свои страхи, в свои какие-то глубины, и поняла что я вообще боюсь мужчин, и что много над чем работать надо в себе.

Когда он просто перестал писать, мне было больно, я выдержала какой-то срок, недели три, потом написала ему сама, всё ли в порядке. Это уже летом было.

Отвечал вполне нормально, хоть и не сразу. После чего я ещё несколько раз спонтанно и приятно ему написала, и тогда в общем осознала что очень привязалась (всегда, с самого начала понимала, что постепенно влюбляюсь), и что мне прямо очень пора валить. Организовала для него пару приятных вечеров, и спустя какое-то время все сложилось к тому, что я очень мягко с ним распрощалась, поблагодарив его напоследок за приятное общение, интеллект, флирт, сексуальность, за его огонь, за мою влюбленность, о которой он был в курсе, за язык, который я с ним выучила за это время неожиданно легко для себя. Он отреагировал внешне спокойно, хотя я видела что это было совершенно неожиданно для него и по его последующему поведению в сети (сторисам и активности) я видела что на него это очень подействовало.

(Она решила, что ей “пора валить”, хотя парень сам от нее спрятался, узнав про развод. И вот когда клиент с такой хренью приходит к психологу, первое, что должен сказать психолог это: “Вы в очень плохом состоянии, вас уносит, вы расшатаны” и дальше должен остановить процесс разрушения. Как остановить такой процесс?)

Я знала что он мне ещё напишет, и что это не конец. Потом и пинги были.

И он написал спустя пару месяцев. Уже после того, как осуществил свои планы по переезду, через практически полгода от запланированного срока.

Я знала, что мне нужно делать, как себя вести. Я и не провалила камбэк, и провалила тоже его. Его активности и импульса в мою сторону хватило на полтора месяца. Всё-таки это всего лишь общение в сети, а не полноценные отношения. Всё-таки это разные страны, и встретиться сейчас и в ближайшее время объективно никакой возможности нет. И всё-таки я живой человек, который не может показывать холод и закрытость, когда на душе тепло и искренняя радость.

(Она продолжает скакать на коне в своей короне Победителя, воображая роман и камбэк там, где была всего лишь дружеская переписка)

Я совершенно без иллюзий на счёт каких-то там всерьёз с ним отношений. И даже старалась смотреть на это общение как на эксперимент. Как на работу над собой, какую я проделала за несколько месяцев, настолько огромную, столько всего узнав и осознав об отношениях, сколько не узнала за 16 лет моих отношений с бывшим супругом. Прочла кучу книг, в том числе и Вашу, и Ваш блог, и очень вас благодарю за то, что я совершила благодаря вам и той ценной информации, которую вы даёте, будто бы квантовый скачок в своём понимании отношений.

(Автор, какой скачок? Вцепиться в незнакомого парня и развестись с мужем, от которого трое детей = это крах. Хуже ничего вообразить нельзя. Крах ваш случился из-за короны, когда вы решили насладиться своей привлекательностью. И чтобы не видеть свой крах, вы продолжаете кормить свою корону, воображая, что у вас квантовый скачок и прокачка ресурсов)

Я развелась в середине осени, осознанно совершив этот шаг. И я в целом знаю куда я хочу прийти, и, надеюсь, у меня получится. Хотя во мне всё ещё есть живые раны от отношений с бывшим супругом, и боль от этой новой истории, от чего вообще сомнения в том, что я достойна любви, нужна ли я кому-то, раз мной так принебрегают мужчины, и не сломана ли я, раз такое притягиваю.

(Корона автора бесится от голода и поэтому у автора ломка. Вот с чем должен работать психолог. Он должен снять автора с этой иглы, должен научить ее опираться на себя, а не на чью-то воображаемую любовь)

И главный вопрос: что же такое за несправедливость такая, когда ты проявляешь то, что действительно чувствуешь, открываешься человеку, а он перестаёт от этого тебя ценить, хотя ты лишь была с ним искренна? Ему как будто становится скучно… Завоевал и потерял интерес? Неужели мужчинам нравится когда им вечно сопротивляются? Или как тогда вообще себя вести?

(Автор выгружает мне кашу, которую она намешала, блуждая по помойкам и читая про отношения с нарциссами)

Я думаю что он ещё мне, конечно же, напишет. По всему видно, что ему хорошо со мной очень и весело, и смешно, и интересно, и я тоже его шаблоны порвала во многом, и запомнилась ему. Но вот опять эта пауза, которая длится уже пару недель, и продлится ещё сколько-то. Теперь я не знаю совершенно, как мне себя вести с ним, когда он снова покажется.

Я хоть и прочитала несколько книг за это время интересных, в том числе и по его рекомендации, но все они об отношениях или о работе над собой, и дел у меня куча, я не сижу на месте, всё равно в голове целыми днями крутится шарманка с одной мелодией о нем. И хоть и есть у меня возможность теперь рассмотреть всю новую информацию, что приходит ко мне не только через призму боли от бывшего мужа, но и через призму приятных мини-отношений с ним, а всё равно я понимаю что к живым отношениям я, может, ещё и не совсем готова.

(Начинаю оплетаться виноградом от боли осознания что не получила желаемое? Или я в принципе всегда в нем жила, не замечала?)

При мысли о тиндере дёргается глаз. У меня трое детей, работа, сложный график, необходимость брать подработку, и для свиданий я буду вынуждена жертвовать время, которого мне итак не хватает, чтобы побыть с детьми.

А так удобно иметь возможность просто без ущерба семье, работе, делам общаться с мужчиной и быть в иллюзии что есть кто-то кому я нужна (на самом деле нет?).

Его реальное участие в моей жизни несоизмеримо мало по сравнению с той важностью, которой я сама наделила его. Ещё мне мешает его отпустить страх и сомнение в том, что я ещё когда-то в жизни испытаю такой же силы романтические переживания, которые я вообще была уверена до того, что испытывают только подростки и юноши, лет до 22-25, а в среднем возрасте это мне представлялось совершенно невозможным. Мне 37, и уходя от мужа, я понимала головой что я вообще, возможно, останусь навсегда одна, сложное ли дело закрутиться в детях, в быту и работе, и очнуться когда тебе внуков нянчить пора?

Почему я спокойно принимаю равнодушие любых людей вокруг, а от одного единственного мне нужна взаимность? В то время как он вообще вне моей реальности. Головой понимаю, что вроде бред, но мысли слушаться не хотят. Глаза видят подтверждение того, что ему тоже со мной весело хорошо и здорово. Когнитивный диссонанс.

(Главное о чем надо задуматься: если равнодушный, незнакомый человек стал для вас центром мира и затмил все остальное в жизни, значит с вами все очень плохо, состояние ваше критическое)

Или

Что со мной не так?