Наталья Штурм назвала свою причину трагедии с Мариной Хлебниковой

Наталья Штурм пояснила свою версию произошедшей с Мариной Хлебниковой трагедии. По ее словам, певица просто сильно устала после гастролей, поэтому крепко уснула с сигаретой.

Пока официальной версии произошедшего нет. Многие считают, что пожар в квартире Хлебниковой произошел из-за непотушенной сигареты. Более того, именно с ней дочь певицы видела ее в последний раз.

Наталья Штурм рассказала, что ее коллега «курила как паровоз». У нее были проблемы со сном, поэтому «один стакан мог сыграть с ней злейшую штуку, она просто сразу вырубилась».

По словам бывшего продюсера Хлебниковой Алексея Савельева, у певицы множественные ожоги. Травмировано 20% кожи, пострадало лицо, ноги, руки. Певица лишилась волос, бровей и ресниц. В момент трагедии на голове Хлебниковой была заколка, которая от огня оплавилась и прилипла ко лбу. Именно в этом месте самый глубокий ожог. В настоящее время врачи пытаются улучшить состояние горла и гортани, которые тоже пострадали, так как это позволит певице самостоятельно дышать и кушать еду.

Источник: www.ntv.ru