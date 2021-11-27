 

Генсек ООН отметил роль РФ в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

27.11.2021, 22:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил посредническую роль Москвы в переговорах Баку и Азербайджана, сообщила заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] и президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога», – цитирует Хака РИА «Новости».

Гутерреш подтвердил принципиальную позицию ООН о достижении прочного мира только посредством диалога, генсек призвал «стороны решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

«ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве «на земле», – сообщил Хак.

В пятницу президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем состоялась трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Российский лидер подарил коллегам знак мира и благополучия – оливковые ветви.

Политики пришли к конкретным решениям по вопросам стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Российский президент сообщил о необходимости успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни.

В совместном заявлении лидеров трех стран отмечается, что РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.



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