 

Глава Кузбасса оценил мощность взрыва в шахте «Листвяжная»

27.11.2021, 22:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВзрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире «Соловьев Live».

«Шахта после взрыва была полностью повреждена, выведены из строя все системы жизнеобеспечения, все системы контроля, все было уничтожено. Взрыв был очень большой силы», – приводит слова губернатора Кемеровской области РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).



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