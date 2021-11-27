“Драгоценный” нейл-арт: маникюр с ювелирными мотивами – тренд наступающей зимы

От красоты ногтей зависит то, как будет выглядеть образ в целом. Поэтому так важно уделять внимание выбору рисунка и принта. Сейчас в тренде золото и сверкающие камни на ногтях. Эти “драгоценные” элементы создают красивый блеск и делают ногти еще интереснее.

Красивые идеи

На полупрозрачной или бежевой основе отлично смотрятся частицы золота неправильной формы и слегка объемные. Они отлично вписываются в образ и делают его интереснее. На коротких квадратах такой маникюр будет женственным и в меру ярким. Он смотрится необычно и интригующе.

Можно использовать не только золотистые элементы, но и стразы, а также разноцветные камни, напоминающие драгоценности. Невероятно женственно и романтично смотрится маникюр с жемчужинками.

Такой дизайн добавит маникюру особое сияние и уникальность. В этом сезоне на пике популярности простота и комфорт, отсюда и желание убрать из маникюра лишние акценты.

Новый тренд

Раньше элементы маникюра должны были быть определенной формы. Все было аккуратным и слишком продуманным. Сейчас детали на ногтях могут размещаться асимметрично, выходить за ногтевую пластину, создавая тем самым новые интересные варианты в образе.

Это свобода выражения, которая отлично вписывается в современные модные тенденции. К примеру, можно сделать маникюр с миниатюрными цепочками. Также можно для создания праздничного маникюра прикрепить к ногтевой пластинке миниатюрные подвески. Желательно, чтобы такой нейл-арт гармонировал с кольцами на пальцах.

Украшать бусинами ногти тоже модно. Это возможность подчеркнуть свой вкус и сделать акцент на выбранной форме ногтей.

Нейл-мастера предлагают не зацикливаться на разных оттенках и контрастах, а отдать предпочтение блестящим элементам и красивым объемным вставкам. Тогда результат будет намного интереснее. Даже простые сочетания серебристого и золотого с прозрачной основой смотрятся эффектно.

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Украшение кончиков ногтей камнями добавляет объемности и фактурности маникюру, но при этом такое решение весьма комфортно в плане носки. Можно также использовать золотистый лак, чтобы добавить больше шика выбранному стилю.

Это очень стильный и праздничный вариант френча. Такой выбор отлично подчеркнет форму пластины и ее длину. Маникюр смотрится скромно и одновременно роскошно.

Современно и эффектно

Разные техники в маникюре также обновились. Теперь для френча часто используют объемные элементы. Такое исполнение отлично впишется в новогодний образ, добавит ему яркости и свежести.

В качестве новогоднего дизайна можно использовать звездочки и стразы. Основу лучше делать прозрачной. Однако никто не запрещает использовать и различные контрастные цвета.

Нейл-мастера предлагают не ограничиваться только несколькими вариантами и смело экспериментировать для достижения интересных сочетаний и результатов. Современный маникюр подчеркивает не только образ, но и стиль жизни, делает акцент на самодостаточности и уверенности в себе. Каждая женщина достойна иметь красивые ухоженные ручки, с которыми она точно сможет выделиться из толпы, показать свою привлекательность и дерзость.