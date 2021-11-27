 

В приложение “Дія” добавили новую функцию для COVID-сертификатов

27.11.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что раньше скачать PDF-версию сертификата можно было только на портале “Дія”.

“Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении”, – написал министр.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 30 дней, “зеленый” – 365 дней. Также можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 90 дней).

Кроме этого, несколько лабораторий проводят бета-тестирование сертификата на основании ПЦР-теста (действует 72 часа с момента сдачи анализа).

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, которые не пользуются приложением “Дія”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / В Кремле выступили против военного сотрудничества Украины и Турции

13.01 / Бренд Hyundai опубликовал изображения нового Hyundai Ioniq 5

26.10 / Лукашенко выступил за продажу электроэнергии в Литву и на Украину

15.10 / Рогозин «всыпал» руководителю полета за потерю ориентации МКС

25.10 / США провели секретные учения в Германии

26.11 / Зеленский назвал свои главные ошибки на посту президента

03.02 / Ученые рассказали, каким был Марс миллиарды лет назад

30.10 / Анонимный «разоблачитель» Трампа оказался не таким уж высокопоставленным

16.09 / Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

09.07 / Euronews – протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика