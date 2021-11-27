В приложение “Дія” добавили новую функцию для COVID-сертификатов

Он отметил, что раньше скачать PDF-версию сертификата можно было только на портале “Дія”.

“Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении”, – написал министр.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 30 дней, “зеленый” – 365 дней. Также можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 90 дней).

Кроме этого, несколько лабораторий проводят бета-тестирование сертификата на основании ПЦР-теста (действует 72 часа с момента сдачи анализа).

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, которые не пользуются приложением “Дія”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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