Великобритания вряд ли усилит санкции против “Северного потока – 2”, их нужно применять осторожно – посол в Украине

“Мы с самого начала хотели отказаться от развития “Северного потока – 2”, потому что мы видели, как легко его можно использовать как оружие. Однако я не думаю, что в ближайшем будущем Великобритания применит новые санкции против “Северного потока – 2”, – сказала британский дипломат.

По ее словам, “санкции нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства”.

“Для нас более важно, чтобы Украина стала энергонезависимой. имею в виду, что для Великобритании главное было, чтобы наши потребители не зависели от поставок газа из России. Другие страны Европы более зависимы от этого, и мы хотим, чтобы другие страны, а также Украина, поняли, как это важно – быть энергонезависимыми”, – объяснила Симмонс.

Посол подчеркнула, что Великобритания помогает Украине внедрять изменения в инфраструктуру, чтобы страна “была сильнее”.

Симмонс также считает, что у Украины “в перспективе есть возможность стать провайдером, например, “зеленого” водорода”.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также “Нафтогаз України” и “Оператор ГТС Украины”.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал будущую коалицию в Германии “похоронить “Северный поток – 2” на дне Балтийского моря.

—