 

Полиция начала расследование взрыва в пятиэтажке в Николаевской области

27.11.2021, 22:36, Новости дня
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Производство открыто по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Контекст:

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В результате взрыва погиб один человек, трое пострадали. Спасатели продолжают поиски еще двоих людей, которые могут быть заблокированы под завалами.

В ГСЧС сообщили, что из дома эвакуировали 54 человека. 

В Николаевской ОГА сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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