 

В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса

27.11.2021, 22:22, Разное
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Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, может добраться до России в ближайшие месяцы. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн обратил внимание, что вариант коронавируса “омикрон” был открыт лишь в начале ноября, поэтому пока он мало изучен. По словам ученого, в настоящее время неизвестно, в частности – имеет ли новый штамм устойчивость к антителам, вырабатываемым при вакцинации существующими препаратами. Не менее важно выяснить, будет ли “омикрон” распространяться и делать это быстрее своих предшественников.

Очередная версия коронавируса в России сегодня вызывает обеспокоенность специалистов, прежде всего, – из-за большого количества мутаций. У омикрон-штамма их примерно в два раза больше, чем в терроризирующем россиян дельта-штамме. Анатолий Альтштейн отметил, что большая часть мутаций произошла в спайк-белке, который образует пресловутую “корону” вируса из шипов. Альтштейн предположил, что это может сделать вирус куда более заразным, однако в настоящее время доподлинно установить это невозможно.

Напомним, что штамм B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке, но очень быстро проник в другие части света, включая Европу и Азию. Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали его “омикрон” по соответствующей букве греческого алфавита.



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