 

Мамочка-подружка – Личное мнение

27.11.2021, 22:18, Разное
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Не любящая носить много одежды певица ртом Глюкоза предложила оборудовать в школах курилки для детей.


Фото: Соцсети

Дочь Глюкозы — 14-летнюю Лиду — отчислили из школы за курение.

Мамочка-подружка в стороне не осталась: поддержала доченьку.

Пожалуй, процитирую:

А где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения!

Девочку, по словам Глюкозы, выгнали уже из двух школ:

Лиде 14 лет, а её выгнали уже из двух школ. Причём платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда её не понимают и смущаются от её заявлений.

Вместо того, чтобы хорошенько наказать курящую и отчисленную из двух школ дочурку, которой нравится, когда окружающие «смущаются от её заявлений», добренькая мамочка предлагает создать в школах условия, комфортные для детского курения.

Наташ или как там тебя, ты в себе? А какие ещё условия ты им предлагаешь создать?

Добренькие мамочки, как правило, искренне верят в то, что их драгоценные, такие неординарные, на их неумный взгляд, детишечки перерастут трудный возраст, возьмутся за ум и заживут так, что в их взрослой жизни не будет зависимостей от наркотиков и алкоголя, а будут гениальное творчество или успех в бизнесе уровня, как минимум, Илона Маска.

Растят Моцартов и Масков, а получают на выходе дисфункциональный, неспособный вписаться в общество ноль, которому все должны.

У воспитанного добренькой мамочкой отпрыска будет много амбиций, но очень мало амуниций, чтобы прожить жизнь, которую стоило прожить, а не слить её в унитаз вслед за наследством, оставленным родителями.

Родитель не должен быть тираном. Детей нельзя бить. Однако мать и отец просто обязаны поставить себя так, чтобы ребёнок боялся сделать то, что не одобрено родителями. Он может делать это вопреки, тайком, но бояться должен. Это и есть границы.

Человек без границ никогда не сможет жить хорошо среди других людей.

Так выглядит правда.

Согласны? Почему? Как охарактеризуете свой родительский стиль? Как растили вас?

Источник: Лена Миро



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