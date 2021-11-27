Мнение: Письмо: “Это было волшебно”

Хочу предложить эксперимент для комментаторов.

Я скрою комментарии и вы сможете прокомментировать это письмо, не видя других комментариев.

Завтра утром я открою комментарии и посмотрим, как все справились без коллективной поруки.

Если получится интересно, повторим этот эксперимент.

oholya

Здравствуйте, Эволюция!

Читаю Вас давно и очень надеюсь на разбор.

Мой запрос – повысить свою ОЗ после сложных отношений, восстановить фигуру.

Мне 33 года, я замужем, 2 детей. Муж (34г) мой очень горячий, ответственный, очень сильно помогает с детьми, везде их развозит по кружкам, содержит нас, меня любит, дома помогает, если я устала сам легко приготовит и уберется, во всё тёмные времена очень меня поддерживал.

Герой, А. -32. Мы познакомились 2 года назад на работе, я влюбилась в него с первого взгляда. До сих пор помню, как увидела его впервые. Год примерно мы особо не общались, я к нему не лезла, близкое общение не инициировала.

Полтора года назад он уехал в командировку и оттуда поздравил меня меня с праздником профессиональным. Я спросила по смс:

– Вы уже уехали?

А.: А Вы соскучились?

Я (абалдела как рапан от вопроса и написала): да

И вот с этого момента началась наша переписка. Он был в другом городе больше полу года, мы переписывались, узнавали друг друга.

Когда он вернулся, то предложил увидеться у него и я пошла. Мной двигал интерес и я даже не думала, что он думает об интиме со мной, почему-то в этом ключе я даже не думала, не представляла никогда как он меня целует или интим. Я просто была влюблена в него.

Я пришла и меня трясло как осиновый лист. У меня тряслись руки и я не могла дышать. Он сказал “если ты будешь так нервничать, то я тоже начну” и заулыбался своей ослепительной улыбкой.

Через пол часа я засобиралась, когда обулась, поднимаю голову и в этот момент он меня поцеловал. Это было волшебно для меня.

Через какое-то время мы уже стали встречаться и был интим. После мужа, честно, мне он не очень нравился в начале, он не такой горячий и нет чувства с ним, что он отключает голову, что мы в потоке, руки всё время были зажаты в кулаки, но спустя год всё стало хорошо, я деликатно показывала как мне нравится, старалась делать, что нравится ему и всё было отлично.

Эти отношения длились год и были моим сливом по сути. Я сходила с ума от того, что он редко писал и редко меня хотел видеть (раз в неделю). Я его очень любила и старалась, чтобы встречи проходили для него приятно, старалась устроить романтику, мне нравилось ему делать подарки и мелкие сюрпризы, привозить что-то вкусное. Он для меня ничего не делал, я сама оплачивала такси. В общем ситуация плохая была для меня.

Примерно спустя год, под конец, он пару раз говорил, что любит меня и это было без моих щипцов. Я никогда не ждала от него ответных признаний. Я любила его сама. Он был самый красивый на свете для меня человек.

Конечно, я мучилась от этого всего, что обманываю мужа и также и его, я никогда не хотела оказаться в такой ситуации и решилась, подняла вопрос о том, что хочу жить вместе, года достаточно, чтоб понять, чмо человек теле нужен; ходить куда-то как нормальные люди, не бояться осуждения

А.: я не хочу ни с кем жить и меня устраивает всё как есть

Я.:тогда мне остаётся принять роль любовницы

А.:мы можем всё прекратить

Я.:потому что ничего не изменится и будет только такой формат?

А.:да

Я.:хорошо, тогда мне проще пережить потерю тебя, чем жить в постоянных надеждах на большее. Значит всё?

А.: значит да.

Через неделю он написал

А.:ладно, прости меня, я не хотел всё заканчивать. Давай увидимся и поговорим

Я, как дура, опять поехала, был интим, но потом я сказала, что нельзя отбросить этот разговор и назад пути нет

А.:мы не сможем ужиться с тобой в быту, я бы хотел оставить всё как есть

Я всё поняла, не кисла, мы ещё много целовались и смеялись

Я ушла и написала

Я.:я очень рада, что мы смогли обсудить всё не по переписке и я понимаю твои доводы, они объективны. Я бы, правда, хотела всё закончить. Очень много переживаний и надежд

А.:хорошо.спасибо тебе за всё это время

Я.: и Тебе, спасибо, у нас, впринципе, всё с Тобой было хорошо. Возможно, в следущей жизни)

А.:это было волшебно

Конечно, я умирала, но другого пути не было. Читала как снизить размер фигуры. Осознать, что человеку я нравлюсь, но не достаточно, чтоб жениться, проходить через мой развод, дети, зачем ему это? Ему нравится встречаться раз в неделю, я горячая, люблю его, ничего не прошу, удобно. Я всё это прекрасно понимаю. Я осознаю, что это он не захотел.

Через неделю он пишет

А.:я был бы рад тебя увидеть

Я.:смайлик

А.: А ты?

Я.: как я могу об этом думать? (

А.:я не хочу терять нашу связь, мы собирались 15 лет быть вместе (такая у нас была шутка милая) И вот ты передумала?

Я.: я не хочу 15 лет быть обманщицей

А.:напиши, когда захочешь меня увидеть

Я.: хорошо (написала хорошо, но, конечно, никогда бы не написала)

Прошло три часа

А.: через 3 часа я удалю все сообщения, не хочу больше ничего вспоминать (тут я умилилась, почему через 3?)))но не написала)

Я.:всё равно раз всё удалишь, я хочу ещё раз сказать Тебе:”я люблю тебя” (Не надо было, знаю, но не смогла)

А.:сохрани это чувство. Прощай

Думаю это точно конец.

Он мне ничего про чувства не писал, так даже лучше, наверное, их нет. И будет проще уменьшать его значимость.

С мужем отношения хорошие, я старалась отслеживать его отношения, он всё время ходит, я грустная, он спрашивает, “ты меня хоть любишь?” Я стараюсь дома поддерживать хорошую атмосферу, не грузить их. Так же на работе я вела урок в новом классе прям на следущий день после расставания и девочка на весь класс сказала:”вы очень красивая! ” И я подумала, наверное, моя фигура не слишком жалкая сейчас.

Помогите как восстановить себя в такой ситуации. Надеюсь, эта история и Ваш разбор будут полезны тем, кто в подобной ситуации

Спасибо Вам и комментаторам!