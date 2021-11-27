Автоэксперт назвал преимущества роботизированной коробки передач

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27.11.2021, 21:50, Разное
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Автоэксперт Сергей Пищенок назвал преимущества роботизированной коробки передач. Данный вид КП появился еще в 1957, однако производители усовершенствовали ее, поэтому сейчас ей можно полностью доверять.
В 2003 году автолюбителям представили трансмиссию DSG, которая прошла тщательные процессы модернизации. Это позволило избавить ее от недостатков предшественников. Многие автовладельцы считают, что роботизированная коробка передач является обычным «автоматом», дооснащенным дополнительными компонентами. По словам автоэксперта, основой РКПП является механика. Самая первая модель имела ряд недостатков. Речь идет о небольшом ресурсе актуаторов и сцепления, а также работе рывками во время движения. После модернизации в коробку установили два независимых сцепления, за счет чего удалось избавиться от рывков и задержек во время переключения скоростей.

Также она получила два отдельных вала с четными и нечетными передачами. Каждый из них получил свое сцепление, что положительно отразилось на непрерывной работе мотора. В завершение производители исправили ошибки в конструкции мехатроники и программном обеспечении. В результате в автомобили начали устанавливать «роботы» без недостатков предшественника, но с собранными лучшими их качествами, пишет iReactor.



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