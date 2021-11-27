 

В Германии зафиксировали два случая заражения «омикроном»

27.11.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ ФРГ подтвердили первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщают СМИ со ссылкой на минздрав земли Бавария.

Оба заболевших прилетели в страну из ЮАР 24 ноября, сообщило издание Focus, передает ТАСС.

До этого в Британии заявили о двух зарегистрированных случаях заражения «омикроном».

Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщал, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Комплексы «Бук» и «Панцирь» уничтожили 22 израильские ракеты в Сирии

06.01 / В проблемах с вакцинацией виновата не Еврокомиссия, а производители и сами страны ЕС

07.11 / Украинские военные могут анонимно сообщить о сексуальном насилии или дискриминации – журналист

23.09 / В мире: Пентагон поручил Арктику боевому генералу с украинским прошлым

29.08 / Возле аэропорта Кабула произошел очередной взрыв. СМИ пишут о нескольких погибших

29.06 / Москвич выставил на продажу танк Т-34

02.07 / Белый дом: в ЦРУ решили не докладывать Трампу о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов

21.07 / Белый дом выделил 75 млн долларов на исследования в области квантовой информации

30.12 / В декабре гриппом и ОРВИ заболело около 700 тыс. украинцев – Центр общественного здоровья

04.12 / Австралийские ученые проверили, как мы слышим окружающие звуки во время сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика