В Германии зафиксировали два случая заражения «омикроном»
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В ФРГ подтвердили первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщают СМИ со ссылкой на минздрав земли Бавария.
Оба заболевших прилетели в страну из ЮАР 24 ноября, сообщило издание Focus, передает ТАСС.
До этого в Британии заявили о двух зарегистрированных случаях заражения «омикроном».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщал, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
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