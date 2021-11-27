 

“Мы старались, придумывали имена”. Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка

27.11.2021, 21:42, Новости дня
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“Мы старались делать ребеночка, мы хотели, придумывали имена. Но я внутренне знал, что мы не будем вместе. У меня была чуйка такая”, – признался Коляденко.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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