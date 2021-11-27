Зеленского спросили, знает ли он о возвращении Татарову полномочий в ОП. Президент заявил об ошибке

Издание отмечает, что вопрос о Татарове задала на пресс-марафоне их журналистка Мария Жартовская.

“В декабре 2020 года [глава ОП] Андрей Ермак подписал распоряжение, которым лишил Татарова части полномочий из-за возможного конфликта интересов и по запросу общества. А теперь новость. Мы отправили запрос в ОП и узнали, что летом Татарову вернули все полномочия и теперь он отвечает за взаимодействие со всеми правоохранительными органами”, – сказала журналистка.

Она спросила у главы государства, в курсе ли он такого решения и означает ли оно, что конфликта интересов больше нет.

“Получается, что да”, – ответил Зеленский.

Он назвал “справедливым решением” снижение Татарову полномочий в “горячий момент”, когда Татаров должен был доказать свою невиновность.

Президент также сказал относительно Татарова, что “там же дело закрыли”. Жартовская заявила, что “дело не закрыто”.

Позже, когда задающие вопросы сотрудники СМИ поменялись, Зеленский вернулся к вопросу Татарова. “Бабель” предполагает, что он уточнил информацию.

“Никаких полномочий Олегу Татарову по сотрудничеству с НАБУ, прокуратурой и СБУ не вернули. Важный момент, Мария Жартовская, поэтому мне кажется, что она ошиблась”, – подчеркнул глава государства.

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

Зеленский на вопросы о Татарове заявлял в мае, что считает его “профессиональным человеком”.

В начале ноября в СБУ сообщали, что срок расследования “дела Татарова” истек, однако Офис генерального прокурора Украины ни передал производство в суд, ни закрыл его, писал “Цензор.НЕТ”.

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