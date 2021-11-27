Руководство ОБСЕ призвало к немедленному устранению систематических препятствий для работы миссии ОБСЕ в ОРДЛО

Линде и Шмил призвали к “немедленному снятию ограничений, которые вышли на новый уровень”.

В пресс-службе отметили, что на прошлой неделе движение патрулей СММ ОБСЕ через линию разграничения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких точках Луганской области и дважды в Донецкой области.

“В решении №1117 постоянного совета ОБСЕ указано, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ по всей территории Украины. Неограниченный и безоговорочный доступ ко всем областям необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. В соответствии с мандатом миссия также должна сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях для выполнения своего мандата”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—