Мокрик: Пресс-марафон Зеленского был похож на разговор в подворотне, такой тон задают совсем не журналисты

По поводу вчерашнего пресс-марафона Зеленского кое-где в моей ленте встречаются соображения: “Журналисты хамовитые, как так можно говорить с президентом, никакого уважения к институту!”

Даже не буду напоминать, что сам Зеленский пришел к власти на десакрализации института президентства. Просто скажу, что даже на этом пресс-марафоне прежде всего сам Зеленский демонстрировал пренебрежение к институту президентства.

Да, потому, что когда ты называешь своего предшественника, за которым пожизненно сохраняется статус президента, “колишній президент таваріщь Пєтя”, то ты демонстрируешь пренебрежение именно к институту больше, чем кто-либо другой из присутствующих.

Или вы возразите, что он демонстрировал пренебрежение не к институту, а конкретно к Порошенко? Штош, тогда – алаверды: журналисты если и демонстрировали недостаток “должного уважения”, то не к институту, а конкретно к Зеленскому.

Ну и относительно уважения как такового.

На протяжении всех пяти с половиной часов марафона именно Владимир Зеленский бросался обвинениями, жалобами и наездами на журналистов. Иногда создавалось впечатление, что именно для того, чтобы президент посетовал на журналистов, их на этот марафон и пригласили.

В ответ на вопрос – сетование: “Вы служите олигархам, пазорище, достаточно пить мою кровь, вы просто обижены” и так далее. Это – тон разговора, заданный и поддерживаемый в коммуникации с журналистами самим Зеленским. И далеко не вчера задан, кстати.

Лучшая иллюстрация – это упрек Зеленского Михаилу Ткачу: “Это – панибратство, Миша!” Президент жалуется на панибратство – и тут же обращается к журналисту: “Миша”. Сам журналист тем временем обращается к нему “господин президент”, а не “Вова”.

Один мой университетский преподаватель однажды сказал: “Чтобы получать уважение, нужно быть уважительными” (в оригинале это звучало особенно красиво: “Pour être respecté il faut être respetable”).

Так вот. Может ли требовать уважения к институту президентства человек, который своим поведением в этой должности сам демонстрирует пренебрежение к этому же институту?

И относительно тональности, то мне тоже хотелось бы, чтобы общая тональность встреч президента с журналистами была иной. Чтобы там было больше взаимоуважения.

То, что мы видели вчера, действительно не похоже на разговор с Банковой. Это похоже на разговор в подворотне.

Но дело-то в том, что такой тон задают совсем не журналисты.

По крайней мере, таково мое впечатление, мое чувство и мое понимание.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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