«Да телефон у него кнопочный!»

Если пенсионер вакцинировался, это не значит, что ему автоматом придет QR-код и сразу заработает соцкарта.

Когда ситуация того требует, социальные карты людям 65+ блокируют весьма оперативно. Порой сам держатель документа узнает об этом случайно, например, не попав в общественный транспорт. А вот в обратную сторону «справедливость» работает далеко не всегда. Просто вакцинироваться недостаточно. Надо еще походить, постоять в очереди. И вот уже жители одного из российских регионов массово жалуются областному правительству на то, что после вакцинации разблокировки соцкарты в автоматическом режиме не происходит.

Юрий Андреевич живет в Самаре. Ему 83, он давно на пенсии. Всю жизнь гражданин проработал на «ЦСКБ-Прогресс» (ныне «Ракетно-космический центр»). Большую часть этой жизни Юрий Андреевич преданно болел за местную футбольную команду «Крылья Советов». Первый раз на стадионе, где они играли, оказался еще в 1957-м. А после ходил почти на все домашние матчи. Пропустить мог только вынужденно, когда отправляли в командировку на Байконур. На лацкане выходного пиджака Юрий Андреевич носит значок ветерана «ЦСКБ». У него есть еще такой же — ветеранский, только с «Крылышками». Но в октябре нынешнего года с футболом не задалось. Совсем.

— Я же с конца августа, с самого начала сезона, ни разу не был на играх, — говорит пенсионер.

Юрий Андреевич. Фото из личного архива

— А как долго за «Крылья» болеете?

— Да всю жизнь! Начал болеть, когда «Крылья Советов» еще на «Динамо» играли. Стадион тогда конная милиция охраняла, пиво из бочки продавали качком. Хусаинов играл под седьмым номером. Потом его забрали в Москву в сборную страны.

— Но вы как-то грустно об этом говорите.

— Потому что я обычно ходил практически на все игры с «Крыльями Советов». А потом появился ковид, все эти ограничения. Я ведь очень долго не прививался. Привился только 21 октября, когда понял, что без этого на футбол не попаду.

Собственно, трудности были не только с посещением массовых мероприятий. Еще 14 октября действие социальных карт жителей Самарской области 65+ было приостановлено постановлением губернатора. Деньги за неиспользованные поездки им пообещали вернуть. Сама же мера должна была простимулировать вакцинацию взрослого населения.

После прививки Юрий Андреевич даже не подозревал, что укол окажется самой простой и короткой частью долгой эпопеи.

Потому что логического продолжения не последовало ни на второй день, ни на третий…

— Отец привился, но автоматически, как было обещано, QR-код не пришел, — рассказывает дочь Юрия Андреевича. — И транспортную карту не разблокировали. Может, потому, что телефон у него кнопочный.

Или чиновники пребывали в абсолютной уверенности, что буквально каждый пенсионер не только компьютер имеет по определению, но и выбирает исключительно iPhone.

В поликлинике пенсионеру выдали справку о проведенной прививке. Как с этим документом поступать дальше, не объяснили. Подобие инструкции «Как разблокировать соцкарту» отыскалось на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Так, Минздраву было рекомендовано при подтверждении вакцинации принять незамедлительные меры для получения гражданином оригинала QR-кода. А Минсоцу — передать полученные сведения оператору для возобновления действия карты. Что должны делать различные ведомства социальной направленности и сами граждане, в инструкции сказано. Только из всего изложенного следовало, что автоматически ничего не произойдет. А потому пенсионерам пришлось наматывать круги от чиновника к чиновнику, оплачивая свои транспортные расходы в полном объеме.

Юрий Андреевич. Фото из личного архива

Юрий Андреевич для начала отправился в районное отделение соцзащиты. Там его послали в МФЦ, посоветовав попутно зарегистрироваться на «Госуслугах». Почему не помогли создать учетную запись на месте — загадка. Хотя инструкцией это предусмотрено. Видимо, предполагается, что трудностей с регистрацией на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ) пенсионеры не испытывают.

Ноутбук у Юрия Андреевича действительно есть, но пользуется он им с большим трудом. А регистрация на портале — это хождение по мукам.

— Благо дочь помогла мне завести пароль, логин. Но перед этим пришлось много разных путей искать. Мне дали несколько телефонов, я звонил — бесполезно! На «Госуслугах» одни автоматы стоят и постоянно отвечают «ждите». Тогда я плюнул и сам пришел в МФЦ. Мне дали талончик, чтобы явиться к такому-то времени. Я от входа целую очередь простоял, только чтобы бумажку эту получить. Это было еще в октябре, а срок назначили на 1 ноября.

— Долго стоять пришлось?

— Около часа. Там всего два окошка, очередь еле двигалась.

У дочери Юрия Андреевича уточняю, может ли он в свой МФЦ дойти пешком? Чтобы избежать непредвиденных трат, пока не действует карта.

— Ехать надо, идти далековато все-таки. Пока он ждал своей очереди на прием, я его зарегистрировала на «Госуслугах». Кое-как. С этой регистрацией через несколько дней он снова пошел в МФЦ. И там ему наконец-то распечатали QR-код. А без регистрации отказывались.

Но на том история не закончилась. Потому что карта для проезда в транспорте по-прежнему не работала.

Когда после многочисленных попыток удалось-таки дозвониться в соцзащиту, пенсионера попросили прийти в отделение лично. И написать заявление по всей форме: «Я — такой-то, прививку сделал, прошу разблокировать карту». То есть вакцинированному надо было еще какое-то время побыть просителем. В районном отделении Юрий Андреевич провел часа полтора.

— Там толпа народу была, — говорит дочь.

— И как скоро разблокировали карту?

— Дня через два. Нам говорили, надо ждать, пока все эти бумаги куда-то дойдут… Там у чиновников свой документооборот.

Фото: Дептранс Самары

— В итоге, когда проблема была окончательно решена?

— Почти через две недели после прививки.

Но у «карточной» проблемы есть еще одна сторона. Неизрасходованные пассажиром поездки после разблокировки карты автоматически не возвращались. Вопреки обещаниям местной власти. Наш коллега в открытом обращении к губернатору написал: когда его матери-пенсионерке после четырех дней ожидания карту, наконец, активировали, поездок на ней был ровно ноль. А чтобы пополнить, нужно ждать декабря.

На днях выяснилось, что процесс тормозит «выгрузка данных о вакцинированных гражданах из лечебных учреждений». И еще какие-то технические сложности, не позволяющие оперативно восстановить оставшиеся на карте средства. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сказала мэр Самары Лапушкина. Ну а пока идет борьба с этими самыми сложностями, людям для разблокировки советуют обращаться, например, на горячую линию управления соцзащиты. Сразу замечу: этим советом могут воспользоваться только очень терпеливые.

Наконец, губернатор области Азаров подарил людям надежду: «Мы должны организовать работу так, чтобы процесс (разблокировки карт) для каждого человека был максимально простым».

Осталось дождаться, когда «максимальная простота» наступит.

Ольга Путилова

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