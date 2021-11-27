Егор Бероев прокомментировал приглашение медиков посетить «красную зону»

Егор Бероев прокомментировал приглашение отечественных медиков посетить «красную зону» тем, кто отказывается от вакцинации. Соответствующий пост актер опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам Егора Бероева, его в числе других знаменитых коллег и политиков, выступающих против вакцинации, пригласили посетить «красную зону». Иными словами, медики предлагают им посмотреть на умирающих людей. Бероев отметил, что он может так же предложить посетить детские онкоцентры, или отделения, где умирают люди от инсультов и инфарктов. По его словам, приглашение медиков просто аморально, так как все эти ситуации не должны стать основой для пиар-кампаний.

Бероев призвал не делить всех людей на ваксеров и антиваксеров, или хороших и плохих. Более того, многие «просто врут и передергивают». Он заявил, что не выступает против вакцин, он считает, что прививки должны иметь добровольный характер, но никак не принудительный.

Те, кто придерживаются такого же мнения, по словам Бероева, могут посетить множество подобных мест, но это не позволит ответить на главный вопрос – какая связь между цифровыми технологиями слежения за человеком и обеспечением его здоровья. Также ему непонятно, какое это имеет отношение к медицинским и цифровым экспериментам над людьми.