Под Великим Новгородом перевернулся автобус с 15 пассажирами

Автобус с 15 пассажирами улетел в кювет в Новгородской области, в результате ЧП никто не погиб, сообщили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено, что 27 ноября на автомобильной дороге «Волот-Шимск» вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По факту аварии проводится проверка.

Прокуратура намерена оценить соблюдение закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия, а также медицинское освидетельствование водителя.