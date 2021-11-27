 

Под Великим Новгородом перевернулся автобус с 15 пассажирами

27.11.2021, 20:55, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАвтобус с 15 пассажирами улетел в кювет в Новгородской области, в результате ЧП никто не погиб, сообщили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено, что 27 ноября на автомобильной дороге «Волот-Шимск» вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По факту аварии проводится проверка.

Прокуратура намерена оценить соблюдение закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия, а также медицинское освидетельствование водителя.



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