 

Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми

27.11.2021, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНовый штамм «омикрон» может передаваться между полностью вакцинированными людьми, сообщил британский премьер Борис Джонсон.

«Похоже на то, что «омикрон» распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины», – цитирует Джонсона ТАСС.

Он добавил, что пока ученым еще предстоит выяснить много нового об этом штамме, но исследователи получают все больше и больше информации.

Ранее в Британии заявили о двух зарегистрированных случаях заражения «омикроном».

Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщал, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

06.08 / Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в среду

11.09 / Боевики на Донбассе убили украинского военного, ранили еще троих – штаб ООС

29.11 / ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

15.12 / Кох: В Кремле думают, что кого-то еще интересует их мнение об отравлении Навального. Расслабьтесь, ваше мнение публику интересует чисто по приколу

23.07 / Зеленский прибыл в Донбасс

25.11 / “Казалось, что мог простить”. Пономарев рассказал об изменах Мозговой

31.07 / Глава Крыма назвал ДТП на трассе «Таврида» «ужасной трагедией»

17.04 / Die Zeit – не перезагрузка и не конфликт — Байден нащупал в отношениях с Россией «третий путь»

27.08 / Мировые компании потеряют почти $680 млрд прибыли из-за “индийского” штамма коронавируса – исследование Reuters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика