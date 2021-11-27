 

Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте «Листвяжной»

27.11.2021, 20:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГорноспасатели погибли в шахте в Кузбассе из-за резкого роста концентрации окиси углерода, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Произошедший в шахте «Листвяжная» взрыв говорит о нарушении технологического процесса, подчеркнул Чуприян, передает ТАСС.

Врио министра отметил, что состояние выжившего спасателя врачами оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.



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