 

В Николаевской области столкнулись четыре грузовика, погиб один человек – полиция

27.11.2021, 20:48, Новости дня
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На дороге столкнулись автомобили Renault Premium, Volvo FN и DAF. Во время аварии авто DAF выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком MAN LE.

“В результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой смерть). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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