Директора шахты «Листвяжная» отправили в СИЗО

…по делу о взрыве, в результате которого погиб 51 человек.

Центральный районный суд города Кемерово отправил директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова в СИЗО до 25 января 2022 года по делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Махраков не признал вину. Замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молостова, который проходит по той же статье, также арестовали на два месяца.

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Замдиректора шахты «Листвяжная» Андрей Молостов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Трагедия на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва и пожара на глубине 250 метров погиб 51 человек, среди которых 46 горняков и пять спасателей. Изначально сообщалось о 52 погибших, но позже одного спасателя нашли живым, его отвезли в больницу.

Всего на момент трагедии, по данным МЧС, в шахте находились 285 горняков. Пострадали как минимум 63 человека. Все пострадавшие, предварительно, получили отравление продуктами горения разной степени. Пожар могли спровоцировать нарушение техники безопасности и неисправность оборудования, также рассматривается версия короткого замыкания из-за неисправности оборудования и природные причины.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК). В рамках него задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

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Также СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК), в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. В рамках него инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина отправили в СИЗО до 26 января 2022 года. Всего по результатам проверки возбуждено 28 дел об административных нарушениях.

Елизавета Кирпанова, специальный корреспондент

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