Тренер заявил об успешном прохождении погибшим хоккеистом Родионовым УМО

Скончавшийся после травмы за московское «Динамо» с ЦСКА 16-летний хоккеист Валентин Родионов успешно прошел углубленное медицинское обследование (УМО) перед матчами за юниорскую сборную РФ по хоккею, сообщил главный тренер команды Игорь Ефимов.

«Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией», – цитирует Ефимова ТАСС.

Напомним, Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной на матче с ЦСКА, встреча проходила 21 ноября. Хоккеиста доставили в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.