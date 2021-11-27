Жертвами Голодомора в Крыму в 1920-е годы были преимущественно крымские татары – Чубаров

“В этот день мы склоняем свои головы в знак нашей скорби и уважения к памяти о миллионах украинцев, погибших в страшных страданиях в результате Голодомора, совершенного Москвой в 1932–1933 годах. В этот день мы выражаем уважение и памяти 100 тыс. жертв массового голода в Крыму 1921–1923 годов, большинством из которых были крымские татары”, – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что Голодомор в Крыму происходил “в результате действий военного коммунизма и насильственного изъятия у сельского населения продовольствия, что осуществлялось новосозданным советским режимом в Крыму”.

“Будем ответственны перед Украиной и достойными памяти о миллионах людей, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов, массовых голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов”, – призвал Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4454305201331266

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов. Среди прочего речь идет об организации в 2023 году Международного форума к годовщине Голодомора в Украине, проведении научных мероприятий, исследовании темы Голодоморов первой половины прошлого века (1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947 годов), поисках мест захоронений погибших, социальной рекламе.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября, в 2021-м году это 27 ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в ноябре 2021-года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

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