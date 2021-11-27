Взрыв в доме в Николаевской области. Умер мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда

“По предварительным данным, один человек погиб (пожилой мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда, по предварительной информации, от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности)”, – написала пресс-служба.

Событие предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Позже в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что нашли под завалами тело погибшей женщины.

Пострадали в результате взрыва три человека. У одного из них перелом руки и повреждение позвоночника, двое – в шоковом состоянии.

Из поврежденного взрывом подъезда, по данным ГСЧС, эвакуировали 50 человек. В ОГА сообщили, что 62 человека эвакуировали из всего дома, где произошел взрыв, а еще 20 человек – из соседнего.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/3899660686802879

Контекст:

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждено четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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