 

Больного коронавирусом Земана выписали из больницы спустя два дня после повторной госпитализации

27.11.2021, 19:54, Новости дня
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Земан был госпитализирован с COVID-19 25 ноября – в день выписки из больницы после осложнений со здоровьем, вызванных циррозом печени. Первый раз он провел в больнице 46 дней, второй – два дня.

По данным iROZHLAS.cz, “скорая” доставила президента в его резиденцию в Ланах в пригороде Праги. Симптомов коронавируса у Земана не проявлялось, но медики ввели ему ряд препаратов в качестве предосторожности.

Издание предполагает, что глава государства, который получил три прививки от COVID-19, инфицировался коронавирусом именно в Ланах, у одного из сотрудников которого обнаружили инфекцию.

В Ланах Земан будет продолжать лечение.

На сайте президента Чехии указано, что 27 ноября Земана планируют выписать из больницы, чтобы 28 ноября он назначил премьер-министром лидера новой консервативной коалиции Петра Фиалу. Ранее предполагалось, что назначение произойдет 26 ноября.

Контекст:

77-летний Земан возглавляет Чехию с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu (“Вместе”).

4 ноября состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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