Мнение: Д – Добросовестность

Люблю такое:

«…Тотальная вакцинация населения может защитить от любых эпидемий, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. "Спад эпидемии зависит от каждого из нас. Каждый должен себе усвоить 3 вещи: вакцинироваться, носить маски и держать социальную дистанцию. Только это останавливало во все века все эпидемии. Вспомним эпидемию оспы в Москве в конце 1950-х годов. Как ее ликвидировали? Тотальной вакцинацией всей Москвы…»

Ставить знак равенства между оспой и ОРВИ — это сразу орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней. И что-нибудь памятное от ВОЗ. И пожизненный грант от Билла Гейтса. Заодно приветственное пожелание от доктора Менгеле, но жаль — коллега уже не может вслух, только заочно. Особенно пикантно, когда аналогию между оспой и ОРВИ проводит человек с регалиями и должностями. Что сразу же ставит вопрос о его добросовестности. «Во все века» – это тоже либо фигура речи, либо член-корреспондент не в курсе, что первую вакцину создали чуть более двухсот лет назад. Он бы еще сказал «эпохи» или «тысячелетия». Для весомости.

Есть четкий заказ — агитировать за вакцинацию. Вплоть до полной абсурдизации происходящего. Агитировать за то, что полностью противоречит всем ранее существовавшим нормам, правилам и протоколам безопасности. Речь идет и о принятой в нарушение этих норм вакцине, и об отказе от жесткого правила «не вакцинировать в период заболеваемости и внутри очага заражения». И о бесконечной лжи, которой буквально заливают окружающее нас пространство из всех официозных источников.

Отказ от норм и правил, действующего законодательства и конституционных положений сопровождается беспрецедентным насилием, которое все равно не работает: в 2017 году в России были вакцинированы 67 млн человек, за год насильственной вакцинации против коронавируса удалось полностью провести вакцинацию 55 млн человек, хотя бы одной дозой — те же 65 млн человек. Вот только никто в 2017 году не вводил локдауны и не швырял страну в катастрофу. Удивительно, правда?

Да, скорее всего, данные за 2017 год, как это обычно в России , «натянуты». Палочную систему никто не отменял. Но и нынешняя вакцинационная кампания безбожно фальсифицируется — официально признаны случаи «покупки» сертификатов, а на бытовом уровне все в курсе, что это явление носит массовый характер. То есть — террор, экономическая и социальная катастрофы, в которые загнали страну, не дают ни малейшего результата, кроме террора, социальной и экономической катастрофы. Возможно, что в этом и заключается основная цель проводимых мероприятий — но тогда при чем тут вирус?

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