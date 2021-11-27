Россия усиливает давление на зарубежный софт

Производители иностранных гаджетов, продаваемых на территории РФ, которые покрывают практически сто процентов рынка страны, через несколько месяцев испытают на себе новые ограничения со стороны регуляторов.

Как стало известно из компетентных источников, с первого марта 2022 года производители и поставщики электронных устройств на рынок РФ обязаны будут не только обязательно предоставлять выбор между российским отечественным софтом и зарубежным, но и получать так называемый явный отказ от российского ПО прежде, чем удалять его из меню.

То есть, гаджеты без российского программного обеспечения получат только те покупатели, которые при первом же запуске «явно откажутся» от него. В дальнейшем будет интересно посмотреть на статистику.