 

Черничный напиток снижает давление за два часа

27.11.2021, 19:08, Разное
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В Daily Express сообщили, что исследователи с Великобритании нашли напиток с уникальной пользой для организма. Употребление черники помогает бороться с высоким давлением.
Гипертония негативно влияет на сердце человека, увеличивает нагрузку и приводит к поспешному старению миокарда. При этой болезни возрастает риск развития инфарктов и инсультов. Ученые постоянно исследуют влияние разных веществ на давление, пытаясь найти средство для профилактики и лечения гипертонии.

Внимание экспертов из Великобритании привлекла черника, которая давно известна полезным свойствами для здоровья человека. Ученые выяснили, что употребление 200 грамм этой ягоды способно снизить артериальное давление и укрепить сосуды. Все это позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему и уберегает от опасных последствий гипертонии.

Во время эксперимента 40 мужчин ежедневно употребляли черничный напиток на протяжении месяца. Добровольцам систематически измеряли давление и степень расширения плечевой артерии. Результаты исследования доказали, что регулярное употребление черники снизило верхнее артериальное давление на 5 мм ртутного столба, также замечено увеличение поток-опосредованного расширения на 2% в течении двух часов. Эти показатели очень важны для оценки риска развития инфаркта или инсульта.

По мнению ученых, полезные свойства черники связаны с компонентом антоцианом. Это вещество обладает антиоксидантным действием и способно улучшить функции эндотелиальных клеток человека, чем защищает сосуды от влияния неблагоприятных факторов и предотвращает развитие гипертонической болезни.

Источник: inosmi.ru



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