 

В Госдуме поддержали закон о страховании волонтеров

27.11.2021, 19:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПроект закона об обязательном страховании волонтеров поддержал комитет Государственной думы по молодежной политике. Пострадавшие в ходе своей деятельности добровольцы, согласно этой инициативе, смогут получить от 15 тыс. до 1 млн рублей.

«Речь идет о десятках тысяч волонтёров, которые работают в красных зонах больниц, участвуют в ликвидации ЧС, задействованы в поисково-спасательных отрядах. Конечно, все это сопряжено с высокой долей риска для здоровья. Мы считаем, что государство должно дать этим активистам уверенность, что в случае травмы, болезни или других неприятностей – они не останутся одни, им обязательно помогут», – приводятся слова главы комитета Артема Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,

Финансироваться страховка будет из средств федерального бюджета, основными страхователями выступят МЧС, Минздрав и МВД. По мнению депутатов, таким образом удастся избежать нагрузки на некоммерческие организации и бюджеты регионов.

На заседании комитета депутатами были рассмотрены и другие меры поддержки добровольцев. В их числе: бесплатный медосмотр и оформление медкнижки; дополнительный день к отпуску; льготное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий; учет волонтерского опыта при определении стажа, а также при поступлении на государственную службу; учет волонтерского опыта при поступлении в магистратуру, послевузовское образование, переводе на бюджетную форму обучения.

Также среди мер предлагается внедрить учет волонтерского опыта при назначении повышенной стипендии студентам; проводить выпуск специализированных проездных, предоставляющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, давать бесплатные путевки несовершеннолетним волонтерам на добровольческие смены в детских центрах и оздоровительных лагерях.

«Многие из нас избирались в думу представлять волонтерское движение, НКО, за нас голосовали наши единомышленники. И наш долг – поддержать теперь их, предоставить дополнительные меры поддержки граждан, бескорыстно отдающих время и силы для помощи другим», – заключил Метелев.



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