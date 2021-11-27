Ростовчанин натравил на полицейских собаку

В Ростове-на-Дону местный житель натравил на сотрудников полиции своего пса, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, 15 ноября 2021 года подозреваемый, находясь возле одного из жилых домов, расположенных по улице Степана Разина в Ростове-на-Дону, проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейский получил укушенную рану предплечья.

В отношении 42-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».