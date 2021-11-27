 

ЮАР начала делиться образцами штамма «омикрон» с другими странами

27.11.2021, 19:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон», сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии страны Тулио де Оливейра.

«Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом «бета» – направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире», – сказал де Оливейра в беседе с Financial Times, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что запросы поступили от британской и американской сторон.

«Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее», – добавил директор центра.

Де Оливейра пояснил, что образцы не рассылаются частным компаниям, работа ведется только через государственные структуры.

До этого член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии. 



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