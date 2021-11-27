 

Столтенберг предостерёг Россию – любое насилие над Украиной будет иметь последствия и цену

27.11.2021, 19:04, Новости дня
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ужесточил риторику в отношении России, пишет Frankfurter Allgemeine. Он предостерёг Москву, что любое насилие над Украиной будет иметь последствия и цену. По его словам, манёвры российских войск у границ соседней страны, а также кибератаки против Киева — это «серьёзные причины для беспокойства». В связи с происходящим главы МИД стран — членов НАТО собираются встретиться в Риге и обсудить дальнейшие действия, рассказывает немецкое издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заговорил с Россией более жёстким тоном, пишет Frankfurter Allgemeine. «Любое применение насилия к Украине будет иметь последствия и цену», — заявил глава альянса. Он впервые заговорил не просто о «необычно высокой концентрации» российских войск у границ Украины, а предоставил более конкретную информацию: «Речь идёт о танках, артиллерии, бронетехнике, беспилотниках и боевых системах для ведения электронной войны, а также войсках, находящихся в состоянии боевой готовности».

Он подчеркнул, что намерения РФ неизвестны, но она уже нападала на Украину, «оккупировала»* Крым и дестабилизировала восточную часть страны. К тому же, по его словам, Кремль совершает кибератаки против соседней страны: «Всё это очень серьёзные причины для беспокойства».

На следующей неделе министры иностранных дел стран — членов НАТО собираются в Риге, чтобы обсудить ситуацию на украинской границе. Столтенберг подчеркнул, что принцип коллективной самообороны альянса на Украину не распространяется. Но союзники могут принять дополнительные санкции против Москвы. А президент Польши Анджей Дуда призвал усилить «стратегическое наблюдение» за регионом, подразумевая под этим патрулирование воздушного пространства и «усиление боеготовности подразделений НАТО на восточном фланге».

Столтенберг также высказался по поводу коалиционного договора, который заключили новые власти Германии, отмечает издание. Он приветствовал решение партнёров не отказываться от системы коллективного использования ядерного оружия НАТО и намерение наращивать оборонные расходы. Однако он не одобрил план Берлина вступить в Договор о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателя. По словам Столтенберга, будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал ему, что Германия не будет этого делать, так как в НАТО этот документ считают шагом к разоружению в одностороннем порядке.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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