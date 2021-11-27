 

Die Welt – коалиционный договор новых властей Германии обещает ужесточение конфронтации с Россией и Китаем

27.11.2021, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Текст коалиционного договора новых властей Германии местами очень расплывчатый, но всё же ряд закреплённых в нём условий дают понять, что Берлин собирается идти курсом ужесточения конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, пишет Die Welt. Об этом свидетельствует не только характерная лексика, как, например, словосочетание «системный противник», но и конкретные меры, касающиеся «Северного потока — 2» и наращивания вооружения, объясняет немецкое издание.


Reuters

В некоторых пунктах, касающихся политики безопасности и внешней политики, текст коалиционного договора новых властей Германии довольно расплывчатый и оставляет пространство для интерпретации, пишет Die Welt. Но ряд закреплённых в документе условий явно свидетельствует об ужесточении конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, а также о том, что в будущем Берлин не будет столь сдержанным в наращивании вооружения.

В договоре глава о РФ начинается с предложения, которое звучит очень эмоционально: «Немецко-российские отношения глубоки и разнообразны. К тому же РФ — важный международный игрок». И уже только потом озвучиваются упрёки в нарушении Кремлём прав человека и проведении политики экспансии. Но в целом это часть документа напоминает политику «и нашим и вашим», характерную для периода правления уходящего канцлера Ангелы Меркель

В случае с Китаем дела обстоят лучше, продолжает Die Welt. Пекин в договоре называют «партнёром, конкурентном и системным противником». К слову, последнее словосочетание Меркель никогда не употребляла. К тому же будущие власти Германии договорились о том, что будут координировать свою политику в отношении Китая вместе с США, что означает обострение конфронтации в отношениях с Поднебесной. Впрочем, политики пока что не делали никаких заявлений, свидетельствующих о полном отказе от той двойственной политики «критики и бизнеса», которую Германия проводила до сих пор.

В том, что касается «Северного потока — 2», немецкие власти демонстрируют большую решительность. Социал-демократическая партия Германии поддерживает проект, Свободная демократическая партия выступает за его отмену, зелёные тоже, но приводят против него уже не политические, а юридические аргументы. Сам газопровод в договоре нигде конкретно не упоминается, но в нём говорится, что все национальные энергетические проекты должны быть приведены в соответствие с европейским правом.

Это означает, что у «Газпрома» возникнут проблемы, ведь по законам ЕС одна и та же компания не может быть одновременно и оператором трубопровода, и поставщиком по нему голубого топлива. Может так сложиться, что судьба проекта будет решаться в Брюсселе и это станет его медленным концом, объясняет немецкое издание.

Достаточно чётко новые власти Германии установили приоритеты будущей политики безопасности: коалиция выступает за сохранение и модернизацию системы совместного использования ядерного оружия НАТО. В договоре партии её открыто не поддерживают, но говорят о необходимости обзавестись новыми бомбардировщиками для обеспечения её работы и «разумного и добросовестного» использования. В документе говорится: «До тех пор, пока ядерное оружие играет роль в стратегических концепциях НАТО, Германия заинтересована в том, чтобы принимать участие в стратегических дискуссиях и процессах планирования».

Также новые немецкие власти решили, что бундесвер необходимо обеспечить боевыми дронами. По их мнению, политика безопасности должна быть направлена на предотвращение кризисов и многостороннее согласование операций за рубежом. И они должны проводиться и дальше, несмотря на провал в Афганистане, убеждены партнёры по коалиции.

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковал этот договор. По его словам, это документ в поддержку «наращивания вооружения и дальнейшем милитаризации внешней политики Германии», что увеличивает риск войны. Он напомнил, что в ходе предвыборной борьбы зелёные обещали, что не будет никаких боевых дронов и увеличения военных расходов. Все же эти вещи прописаны в соглашении. К тому же ранее все партии, входящие в коалицию, договорились о выводе американского ядерного оружия из Германии. Теперь же об этом и речи нет. Напротив, власти планируют обзавестись новыми бомбардировщиками. Это «обман избирателей», убеждён Дагделен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / На горнолыжном курорте в Куршевеле рухнул вертолет. В нем было пять человек

25.11 / В Кемеровской области приостановили спасательную операцию из-за угрозы взрыва. Под землей остаются 46 шахтеров

09.12 / Fox News – конгрессмен, обвинявший Трампа в сговоре с Россией, попался на связи с китайской шпионкой

04.11 / Арестович о вероятном вторжении России в Украину: Стрелять будут из каждого окна

14.05 / Добровольцы Донбасса подали заявки на участие в праймериз «Единой России»

10.02 / ВС РФ решил рассмотреть 1 апреля иск об отмене масочного режима

19.11 / Шмыгаль: Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной

15.06 / В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V»

05.11 / Нацгвардия Украины подписала меморандум о сотрудничестве с нацгвардейцами Калифорнии

14.11 / Украинские врачи героически противостоят вирусу, не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика