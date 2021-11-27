Устаревшая верхняя одежда на зиму и трендовая альтернатива: как правильно выбрать модный наряд

Верхняя одежда для зимы обычно нечасто меняет свои тренды. Мы имеем возможность носить полюбившиеся модели до тех пор, пока они нам не надоедят. Тем не менее, мода на силуэт оверсайз окончательно вытеснила из шкафов продвинутых модниц приталенные пуховики и стеганые куртки. Рассказываем, какие модели потеряли свою актуальность, а какие заслуживают вашего внимания.

Антитренд: приталенная куртка с узкими рукавами и меховой оторочкой

В моде дутые куртки с капюшоном или объемным воротником. Длина трендовых изделий чуть-чуть прикрывает верхнюю часть бедра. Устаревшие пуховики доходят до середины бедра, облегают фигуру, а также имеют узкие рукава, доходящие до запястья. На капюшоне антитрендовых курток имеется контрастная меховая оторочка.

Кроме того, устаревшие пуховики имеют обилие декоративных деталей. Однако мода в наши дни построена на минимализме и отсутствии вычурности. Излишний объем курток и пуховиков позволяет составлять отличные многослойные образы и не мерзнуть в холода.

Антитренд: стеганое пальто облегающего силуэта

Если вы являетесь приверженкой элегантного стиля, наверняка в вашем гардеробе есть длинное стеганое пальто. Но если вы не хотите, чтобы вас записали в разряд женщин, плохо разбирающихся в моде, уберите подальше модель, которая имеет узкую или квадратную строчку. Избавьтесь от облегающих вариантов с короткими рукавами и меховой оторочкой на капюшоне.

Чем заменить?

Заменить устаревшие пуховики можно дутыми пальто прямого кроя. Помните, что на изделии не должно быть никаких контрастных вставок и декора. Если вы хотите сделать акцент на талии, тогда приобретите пуховое пальто с запахом, поясом и капюшоном, который в сложенном варианте трансформируется в воротник-стойку. Следите за тем, чтобы рукава изделия были достаточно длинными и не имели резиновых манжет.

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Антитренд: стеганая куртка с узкими ячейками, квадратами и ромбами

Если вы еще не приобрели новую куртку на зиму, советуем вам проходить мимо моделей, которые имеют узкие поперечные или диагональные ячейки. Чем больше расстояние между соседними швами, тем лучше. Современная верхняя одежда стремится к минимализму и благородству линий.

Поэтому на ней не встретишь никаких декоративных молний, ромбов, квадратов и прямоугольников. Ткань современных курток не отличается глянцевой привлекательностью, а рукава длиной три четверти ушли в прошлое.

Современные куртки могут иметь асимметрию, гигантские воротники и дополнительный объем. Временами они похожи на легкие стеганые одеяла, которые обволакивают и согревают свою владелицу.

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Антитренд: пуховик-колокол

Жительницы сурового климата средней полосы продолжают носить пуховики-платья. В простонародье эту модель называют “колоколом”. В ней есть все, что делает ее устаревшей: небольшая ширина между соседними строчками, яркая глянцевая ткань, меховая оторочка, рукава с манжетами и приталенный силуэт.

Чем заменить: пальто прямого кроя

Не стесняйтесь заменить устаревшую модель длинным пуховиком нейтральной расцветки. Излишняя феминность в наши дни не в почете. Мода предлагает женщинам быть более свободными и независимыми. Ощущение комфорта и защищенности как нельзя лучше предоставляет одежда прямого силуэта длиной до середины голени. Кстати, носить такое пальто можно и с сапогами на плоском ходу, и с ботинками на шнуровке, и даже с кроссовками.

Антитренд: меховая жилетка

Меховая жилетка в тандеме со свитером нарушает пропорции фигуры. Узкие руки при достаточно объемном туловище не красят никого. Тем более такой тандем не согреет вас в холода. Поэтому мы предлагаем вам подобрать стильную дубленку-авиатор, под которую легко можно надеть и свитер, и объемный джемпер.