 

По предарительным данным, в результате взрыва в доме в Николаевской области погиб один человек, трое пострадали – ГСЧС

27.11.2021, 19:00, Новости дня
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“В ходе демонтажа разрушенных элементов дома деблокировано тело женщины из квартиры на четвертом этаже. Медиками констатирована смерть женщины”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадало три человека. У одного из них перелом руки и повреждение позвоночника, двое – в шоковом состоянии.

Из поврежденного взрывом подъезда эвакуировали 50 человек.

“Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждено четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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