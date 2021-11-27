В Украине есть монотрадиция, которая отбрасывает в прошлое – посол Великобритании о свободе слова

Журналистка спросила Симмонс, не считает ли она, что свобода слова в Украине находится под угрозой. В качестве примера была упомянута газета Kyiv Post.

“Я думаю, один из наилучших моментов относительно всех этих событий, которые случились в последние месяцы, что сами украинцы начали публично об этом говорить и высказывать обеспокоенность, и для меня это важно. Одна из невероятных особенностей этой страны – то, какое активное здесь общество, как много людей переживают о том, что такие ценности должны быть защищены”, – сказала Симмонс.

По ее словам, в Украине ситуация с медиа не является уникальной.

“Правда в том, что журналистам с независимыми взглядами по всему миру последние пять-шесть лет становится все тяжелее работать”, – подчеркнула британский посол.

Комментируя возможное влияние на работу СМИ принятого в Украине закона об олигархах, Симмонс отметила, что во избежание этого необходимо сделать ряд шагов, один из которых – создание независимых СМИ.

“Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть эта монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения, и это так отбрасывает Украину в прошлое”, – заявила британский дипломат.

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”.

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сохранить независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post “с последствиями”. Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

22 ноября стало известно, что уволенная команда Kyiv Post запустила новое издание The Kyiv Independent.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

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