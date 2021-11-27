Зеленский: Голодомор не смог нас уничтожить. Так что есть кому это помнить и передавать память следующим поколениям

“В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание. В этот день мы чествуем миллионы наших погибших предков и молимся за души миллионов умерших украинцев. Это День памяти жертв голодоморов. День, когда мы вспоминаем ночь. Несколько самых темных ночей не года, не десятилетия, а целого века из жизни нашего народа. Жизнь, которую сложно назвать жизнью. Это люди, которые оставались без крошки хлеба. Родители, которые оставались без своих детишек. Дети, которые оставались без родителей. Поколения, которые оставались без надежды”, – заявил президент.

По его словам, есть вопросы, которые остаются без ответа.

“Каково точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь его установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления? Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ на этот вопрос мы знаем – нет. Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921-м, 22-м и 23-м годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом 32-й и 33-й – годы Голодомора-геноцида”, – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что реконструкция первой очереди музея Голодомора практически завершена, а в следующем году исполнится 90 лет с момента трагедии, и к этой дате важно достоить вторую очередь музея.

Глава государства напомнил, что подписал указ об этом, а также о ряде других мероприятий.

“Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, села. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас до конца. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям. О том, что ужас под названием Голодомор до этого не описывал ни один словарь. Потому что ни один правитель до этого не смог придумать подобного зверства. Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово – пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, убиты, но не забыты! Вечный покой их душам! Вечная память им всем!” – сказал он.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в ноябре 2021-года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

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