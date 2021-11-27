Казаки ответили за дагестанцев в московском метро

Можно ли в России решать межнациональные проблемы без учета этнического фактора?

Согласно библейскому преданию о Вавилонской башне, разделение человечества на народы — вовсе не прекрасный сад, где «расцветает сто цветов», а кара небесная. Уклониться от божьего промысла невозможно. Не избежала проблем, связанных с полиэтничностью, и Российская Федерация. В конце нулевых — начале десятых страну регулярно сотрясали межнациональные конфликты: Манежка и Кондопога, Сагра и Яндыки, Бирюлево и Пугачев. Эти события становились, пожалуй, самыми заметными в отечественной жизни, широко освещались в СМИ и приковывали к себе внимание млн россиян. Подобные тенденции серьезно напугали власть: с одной стороны, межнациональные конфликты действительно крайне опасны для страны, где проживают две сотни народов, с другой — политическая элита, похоже, увидела в набирающих популярность русских националистах реальных конкурентов.

За последующие годы русский политический национализм был полностью разгромлен: ликвидированы организации, закрыты СМИ, лидеры националистов прекратили всякую политическую деятельность. Так, Дмитрий Демушкин и Александр Белов получили длительные сроки заключения и после освобождения в политику не вернулись, Вячеслав Мальцев эмигрировал, Константин Крылов умер от инсульта, Максим Марцинкевич (Тесак) найден мертвым в камере следственного изолятора. Из медийного пространства были устранены националистические ресурсы, в том числе популярное интернет-издание «Спутник и погром» и претендовавший на научную респектабельность журнал «Вопросы национализма».

Таким образом, исчезли те силы, которые поднимали шум и политизировали межнациональные бытовые конфликты.

Одновременно с этим о межнациональных конфликтах прекратили писать СМИ. Трудно поверить, что таковые вдруг разом прекратились, скорее проблема была тщательно «заметена под ковер» и лишь изредка появлялась в фокусе общественного внимания, как, например, происшествие в июне 2019 года в Чемодановке.

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Но ситуация кардинальным образом изменилась в октябре текущего года, после того как трое приезжих из Дагестана в московском метро жестоко избили заступившегося за девушку Романа Ковалева. То ли этот случай стал той каплей, которая переполнила чашу терпения, то ли кто-то влиятельный дал отмашку на раскрутку антикавказских настроений, но факт остается фактом: в СМИ это событие затмило даже Украину. Все федеральные телеканалы уделили инциденту дорогое эфирное время, в крупных печатных и интерент-изданиях появилось несчетное число публикаций. Собянин лично посетил Ковалева в больнице и поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей. Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага» и потребовал переквалифицировать дело с хулиганства на «покушение на убийство». Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов инициировал присвоение Ковалеву звания почетного гражданина Воронежской области.

Начальник УВД на Московском метрополитене столичного ГУ МВД Шамиль Сибанов и Роман Ковалев в больнице. Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве / ТАСС

Ни одно СМИ не назвало национальность преступников, но все указали регион проживания — Дагестан.

И этого оказалось достаточно, чтобы вызвать бурную реакцию в дагестанском обществе.

Дагестанские социальные сети взорвались негодованием, ток-шоу на популярных дагестанских каналах обсуждали, должны ли все дагестанцы извиняться за преступников-дагестанцев. И все дружно проклинали русских «националистов и нацистов», которые «устроили вот это все, потому что не любят кавказцев».

Справедливости ради отметим, что все ветви дагестанской власти (включая Муфтият Дагестана) и многие видные дагестанцы публично осудили хулиганов. Но в целом дагестанский социум воспринял всю ситуацию как проявление откровенной враждебности. А реакцию СМИ и ряда крупных федеральных чиновников — явно несоответствующими масштабу самого инцидента.

Вообще говоря, преступление в московском метро было беспрецедентным по своей демонстративной наглости и циничности. И наверняка получило бы столь же широкую огласку, если бы преступники оказались, например, жителями Карелии. При этом невозможно представить, что карельские депутаты потребовали бы запретить называть место жительства преступников, а жители Карелии массово и всерьез бросились утверждать, что СМИ указывают на их республику исключительно из неприязни к карелам.

Но в ментальности дагестанцев этничность — ключевой фактор любых форм социальной жизни. Так было всегда — и в СССР, и в первые постсоветские годы, и при позднем Путине. Все без исключения руководители республики — и номенклатурный партработник, и профессор-либерал, и кадровый генерал — осознавали значимость этничности и чтили неписаный закон: в Дагестане баланс между интересами этнических групп нарушать нельзя. А в первые постсоветские годы баланс между интересами разных народов поддерживался и де-юре: высшим органом власти республики был Госсовет, состоявший из 14 членов — представителей 14 основных народов республики.

Самые многочисленные в республике народы — аварцы, даргинцы, кумыки и лезгины — в сумме составляют три четверти населения республики. Нынешний глава Дагестана Сергей Меликов — наполовину лезгин, наполовину русский. Но лезгины в высшей дагестанской власти появляются нечасто. Как правило, руководящие посты республики делят между собой аварцы, даргинцы и кумыки.

Врио лавы Республики Дагестан Сергей Меликов. Фото: РИА Новости

Так, в 2000 году председателем Государственного совета Дагестана был даргинец Магомедали Магомедов, председателем правительства — кумык Хизри Шихсаидов, председателем Народного Собрания — аварец Муху Алиев. В 2013 году республику возглавил аварец Рамазан Абдулатипов, председателем правительства стал даргинец Абдусамад Гамидов, председателем Народного Собрания — кумык Хизри Шихсаидов. В 2021 году главой Дагестана был избран Сергей Меликов, председателем правительства стал аварец Абдулпатах Амирханов, председателем парламента — кумык Заур Аскендеров.

Иногда представители дагестанской элиты перемещаются из одной ветви власти в другую. Например, Муху Алиев в 2006 году пересел из кресла председателя Народного Собрания в кресло президента Дагестана. А Магомедсалам Магомедов, напротив, в 2006–2007 годах был председателем Народного Собрания, а в 2010 году возглавил республику. Но межэтнический баланс подобные перемещения не нарушают никогда.

Мудрый Расул Гамзатов очень точно охарактеризовал этноцентричное мировоззрение дагестанцев: «В Дагестане я аварец, в РФ — дагестанец, а за границей я русский». Дагестанская ментальность предполагает постоянный поиск этнических координат.

На случай в московском метро дагестанское общество также смотрело сквозь призму этничности. И при первой же возможности нанесло ответный удар.

В конце октября на заседании вновь избранного парламента Дагестана рассматривался проект республиканского закона о казачестве. Законопроект был внесен главой республики и по совместительству секретарем регионального отделения «Единой России» Сергеем Меликовым. Также заметим, что закон ассоциируется с именем полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Партия власти обладает в республиканском парламенте абсолютным большинством (69 из 90 депутатов), но этническое чувство в данном случае оказалось сильнее, чем партийная дисциплина. На обсуждении депутаты призывали заботиться не о казаках, а о коренных народах Дагестана, вспоминали обиды, нанесенные казаками дагестанцам в других регионах. В итоге неожиданно для многих законопроект был отклонен.

Отметим, что аналогичные законы к тому моменту уже были приняты в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и находились на рассмотрении в парламентах Чечни и Кабардино-Балкарии. По всей видимости, в Дагестане закон тоже был бы принят без всяких проволочек, если бы не инцидент в московском метро. Очевидным образом демарш дагестанских депутатов стал не проявлением негатива к казакам (каковых на весь Дагестан осталось менее 700 человек), а ответом на медаль и 2 млн, врученные Ковалеву за драку с дагестанцами.

Сегодня мало кто сомневается в том, что административная система включит все свои ресурсы и депутаты-единороссы в конце концов закон о казачестве примут. Но это станет проявлением воли вертикали, а не мнением дагестанского социума. Для того чтобы понять справедливость этого тезиса, достаточно просто почитать социальные сети Дагестана.

Официальным в Российской Федерации сегодня является европеизированное мировоззрение, в рамках которого обсуждать этничность неприлично, а учитывать ее — почти всегда запрещено законом. Многим такое положение дел кажется правильным, особенно на фоне позднесоветской трансформации национальности гражданина в пресловутый «пятый пункт».

Но так уж сложилось, что в Российской Федерации живут в том числе и народы, чей социум по своему мироустройству этноцентричен. Поэтому зачастую попытки решить межнациональные проблемы без учета этничности заранее обречены на провал. Заклинания же о том, что «у преступника нет национальности» и запрет даже думать о национальности, когда речь идет о конфликтах, без сомнений, будут столь же «плодотворны», как требование из восточной притчи не думать о белой обезьяне.

Михаил Романов, директор Лаборатории изучения общественного мнения

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